30 татарстанцев за сутки заразились коронавирусом

Фото: пресс-служба президента Татарстана.

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19, из них 1 – завозной, 29 – контактные. 18 человек госпитализировано, 12 получают лечение на дому. Такие данные приводит пресс-служба минздрава республики.

Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 21 814 случаев COVID-19. Выздоровела за весь период 19 042 человека, в том числе 101 за минувшие сутки. За неделю – 381.

Всего по данным на 11 июня провакцинировано 422 410 человек (прирост за сутки – 7 024), из них 301 751 получил вторую прививку. За неделю привито – 37 304 человека.