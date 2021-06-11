«Ростелеком» определил победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Фото: «Ростелеком».

«Ростелеком» подвел итоги X конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который прошел при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группы «Интерфакс».

Победителей конкурса определили эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

Номинация «Печатная пресса»:

1 место — Валерий Браун, «Как открывали глаза компьютерам», деловой журнал National Business, Нижний Новгород;

2 место — Сергей Малюков, «Я киборг, но это не страшно», издательский дом «Липецкая газета»;

3 место — Наталья Повольнова, «Роботы за прилавком», «Деловой квартал», Красноярск.

Номинация «Радио и телевидение»:

1 место — Яна Бугакова, «Цифровой сельсовет», филиал ВГТРК «ГТРК ”Новосибирск”»;

2 место — Татьяна Ивлева, «Край аграрный. Кубанская кибердеревня», «Новое телевидение Кубани» (Кубань 24), Краснодар;

3 место — Сергей Суханов, «Сахалинские ученые разработали уникальный беспилотный корабль», телекомпания «ОТВ Сахалин».

Номинация «Интернет-СМИ»:

1 место — Глеб Черный, «Кто каждый день звонит жителям Екатеринбурга и сразу бросает трубку», информационный портал Е1.RU, Екатеринбург;

2 место — Станислав Шахов, «Хочешь, я и тебя сосчитаю?», информационное агентство «Башинформ», Башкортостан;

3 место — Ольга Батова, «Цифровая экономика: новые возможности банковских услуг», еженедельник и новостной портал «Главная Тема. См», Смоленск.

Номинация «Социальные медиа»:

1 место — Любовь Котикова, «Прабабушка передает привет из Dropbox и улыбается в MyHeritage», персональный блог во «ВКонтакте», Тула;

2 место — Игорь Ягупов, «Арктика на связи!», блог «Бумажный городок», Мурманск;

3 место — Елена Еськина, «Чай? Кофе? Поболтаем? (интервью с основателем цифровой благотворительной платформы Tooba Рамазаном Меджидовым)», подкаст на YouTube, Дагестан.

Лучшими работами в спецноминации «Кибербезопасность» от Schneider Electric признаны «Критическая незащищенность. Крупные компании становятся легкой добычей для хакеров» (Анна Лапина, сетевое издание Octagon.Media) и «На чём строится кибербезопасность предприятия и организации?» (Петр Старцев, информационное агентство «Русский Запад», портал ruwest.ru, Калининград).

В спецноминации «Цифровой регион» от «Ростелекома» победу одержали: «Азбука ЖКХ. Умный Невинномысск» (Елена Мирошникова, ГАУ СК «Ставропольское телевидение»), «Видеокамеры в Приамурье вычисляют нарушителей, пожары и следят за стройками» (Сергей Набивачев, информационное агентство ТЕЛЕПОРТ.РФ, Благовещенск), «Через край. Индекс цифровизации» (Сергей Кожанов, «Новое телевидение Кубани» (Кубань 24), Краснодар).

Всего в конкурсе «Вместе в цифровое будущее» приняло участие более 1 500 региональных журналистов и блогеров, освещающих темы внедрения новых технологий, инновационных разработок и цифровых трендов в сферах ИТ и телекоммуникаций.

Из 3 169 предложенных на конкурс материалов допущены 2 584. Наибольшее количество работ поступило из Южного (665 работ), Центрального (578) и Приволжского федеральных округов (482). Самыми популярными номинациями традиционно стали «Интернет-СМИ» (1 045 публикаций), «Радио и ТВ» (483 сюжета) и «Печатная пресса» (388 материалов). В номинации «Социальные медиа» представлено более 170 постов, в спецноминации «Кибербезопасность» — 74 материала, в спецноминации «Цифровой регион» — 423 работы.

«В 2020 году пресс-служба Минцифры России получила 1,5 тысячи запросов СМИ, в том числе от региональных медиа. Мы заметили, что телеканалы чаще всего интересовались двумя проектами, которые реализуются в рамках национальной программы ”Цифровая экономика” — суперсервисом ”Вуз онлайн” и подключением к интернету социально значимых объектов. Мы их называем СЗО — это фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, органы госвласти и местного самоуправления и др. Интернет-издания и печатная пресса чаще спрашивали нас о портале госуслуг и защите персональных данных пользователей. Мы с коллегами из пресс-службы Минцифры России благодарны журналистам за интерес к темам ИТ, связи, цифровизации госуправления, за профессиональные публикации и сюжеты, из которых зрители и читатели могли получить актуальную и верифицированную информацию», — отметила пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.

«В этом году внимание журналистов и блогеров, в первую очередь, привлекли актуальные для общества темы онлайн-образования и цифровизации медицины. Многие материалы, представленные на конкурс, были посвящены электронной коммерции, кибербезопасности, цифровым технологиям для удаленной работы и умным сервисам. Наметившиеся тенденции на усиление роли ИТ-индустрии во всех сферах четко прослеживаются в региональных изданиях. Неслучайно в качестве главного приза мы выбрали поездку на Сахалин: увидеть, как технологически развивается самый удаленный островной регион России победители конкурса смогут уже этой осенью», — сказала вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

Материалы журналистов на федеральном уровне оценивали пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева, главный редактор сайта Interfax.ru Алексей Гапеев, редактор отдела кино и телевидения «Российская газета: Неделя» Сусанна Альперина, главный редактор изданий группы компаний ComNews Леонид Коник, бывший старший корреспондент отдела «Потребительские рынки» редакции экономической информации ТАСС Давид Комахидзе, обозреватель газеты «Известия», экс-обозреватель LIFE Роман Кильдюшкин, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ Армен Бадалов, руководитель направления внешних коммуникаций Schneider Electric в России и СНГ Екатерина Егорова, вице-президент по прикладным проектам ПАО «Ростелеком» Игорь Зимин, вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

«Как член жюри других общефедеральных конкурсов считаю необходимым отметить высокий профессиональный уровень подавляющего большинства работ. Материалы было интересно читать и смотреть, спасибо всем участникам! Очень радует, что профессиональных, думающих и конструктивных журналистов со временем не становится меньше!» — заявил главный редактор сайта Interfax.ru, член жюри конкурса Алексей Гапеев. — ”Интерфакс” освещает деятельность основных сфер экономики, включая телекоммуникации. Нам важно знать, чем живет отрасль, с какими проблемами сталкивается. География конкурса охватывает всю территорию страны и совпадает с географией информационного агентства, что также объясняет интерес нашего участия в проекте».

«Мы с радостью отметили многообразие работ в спецноминации ”Кибербезопасность”: некоторые участники не побоялись углубиться в технические детали, кто-то постарался дать практические рекомендации, а кто-то рассмотрел вопрос с точки зрения кадрового потенциала. Мы надеемся, что созданные в рамках конкурса материалы вдохновят журналистов по всей России на дальнейшее исследование промышленной кибербезопасности, что в свою очередь позволит сформировать базу общедоступной и надежной информации по этой актуальной теме», — прокомментировал заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ Армен Бадалов.

Остров Сахалин посетят участники, занявшие первые места в основных номинациях на федеральном этапе, и победители спецноминаций.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.