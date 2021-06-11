В Казани временно ограничат движение по улице Химиков

Ремонтные работы по улице Химиков проведут с 12 июня по 28 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Татарстана полностью ограничат движение по улице Химиков. По распоряжению исполкома города, некоторые участки дороги будут перекрыты для транспорта и пешеходов в связи с капитальным ремонтом внутриквартальных тепловых сетей.

С 12 июня по 28 июля текущего года закроют местный проезд между домами №9 и №15 по улице Химиков.

А с 22:00 25 июня до 5:00 28 июня будет ограничена проезжая часть рядом с жилым домом №9 по улице Химиков.