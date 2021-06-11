Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт11 июня 2021 18:11

Казань примет крупный международный турнир по художественной гимнастике

За награды будут бороться 300 спортсменок со всего мира
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: мэрия Казани.

Фото: мэрия Казани.

15 июня в Казани стартует международный турнир Yoldiz Cup по художественной гимнастике. Ожидается, что за призовые места будут бороться более 300 спортсменок из российских городов, Франции, США, Сербии, Армении и других. Турнир будет проходить в индивидуальных и групповых дисциплинах.

Татарстан представит основной состав сборной команды республики. Гимнастки являются двукратными бронзовыми призерами чемпионата России этого года.

Церемония открытия состоится 16 июня в 13:00 в Центре гимнастики по адресу: улица Сыртлановой, 6, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.