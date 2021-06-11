В Татарстане ограничили скорость движения на нескольких участках трассы М7

Чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения, на время проведения работ скорость ограничили до 50 км/ч Фото: Михаил ФРОЛОВ

На двух участках трассы М7 «Волга», расположенных в Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана, скорость движения ограничили до 50 км/ч. Там ведутся дорожные работы, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Ограничения по скорости действуют на участках автодороги М7 с 812 по 817 км и с 827 по 840 км. Таким образом ведомство обеспечивает безопасность участников дорожного движения на время проведения работ.

Также «Волго-Вятскуправтодор» призывает к внимательности водителей на других участках татарстанских дорог, где сегодня ведутся ремонтные работы, в связи с чем могут вводиться локальные ограничения.

Работы на трассе М7 сегодня проводятся на следующих участках: Елабужский район – с 1000 по 1011+100 км, Тукаевский район и Набережные Челны – с 1038 по 1040+310 км и с 1041+610 по 1047 км, Мензелинский район – с 1097 по 1102+770 км, Актанышский район – с 1154 по 1161 км, а также Елабужский и Менделеевский районы – с 4 по 15+200 км на подъезде к Ижевску и Перми от М7.

На трассе Казань-Оренбург ремонтируют 5 участков. В частности, в Алексеевском и Чистопольском районах – это участок с 94 по 116 км. В Альметьевском районе – участки с 208 по 212 км, 231 по 240 км и с 249+160 по 255+620 км. А в Бавлинском районе – участок с 368+500 по 374+500 км.

Также на участке c 3 по 30 км на обходе Волжска ведутся дорожные работы на автодороге Йошкар-Ола-Зеленодольск.

«Волго-Вятскуправтодор» сообщает, что до конца дорожно-строительного сезона на трех участках реконструкции трассы М7 будет ограничена скорость движения. Это промежуток с 735 по 772 км и участок реконструкции подъездной дороги к аэропорту Казани.