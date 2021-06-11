В День России 2021 казанская телебашня окрасится в российский триколор

Фото: мэрия Казани.

12 июня, в День России, казанская телебашня предстанет в праздничном освещении. С 20:00 до 22:00 на телебашне включат праздничную подсветку с поздравлением на фоне российского триколора.

В этот день в цвета российского флага окрасятся телебашни и других крупных городов: Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Краснодара, Сочи, Воронежа, Грозного, Екатеринбурга, Челябинска, Красноярска и других.

Кроме того, на шпиле Останкинской телебашни в Москве ко Дню России заменили полотнище государственного флага страны, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.