Студия «Экспромт» из Набережных Челнов получила гран-при на фестивале «Театр и дети» в Ижевске

Фото: театральная студия «Экспромт»

В Ижевске прошел фестиваль национальных театральных коллективов «Театр и дети». В нем приняли участие 12 коллективов и 150 юных артистов из Татарстана, Башкортостана, Карачаево-Черкесской республики, Оренбургской области и Удмуртии.

Возглавила жюри заслуженная артистка России, режиссер, драматург, актриса театра и кино, лауреат театральной премии «Золотой софит» Уфимцева Татьяна Игоревна.

Гран-при фестиваля за спектакль «Коза, баран и другие», поставленный по сказкам классика татарской литературы Габдуллы Тукая получила Театральная студия «Экспромт» Детская хореографическая школа из Набережных Челнов.