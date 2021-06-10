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Общество10 июня 2021 18:10

Всероссийские уличные игры - 2021 в Казани обойдутся бюджету Татарстана в 10,3 миллиона рублей

Эти деньги, помимо всего прочего, также пойдут на шведский стол, кофе-брейки и питание волонтеров
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Заказчиком услуг по тендеру выступает министерство спорта Татарстана. Фото: minsport.tatarstan.ru

Заказчиком услуг по тендеру выступает министерство спорта Татарстана. Фото: minsport.tatarstan.ru

С 8 по 12 июля 2021 года в Казани пройдут II Всероссийские уличные игры (URBAN GAMES). На их подготовку и проведение власти Татарстана выделили 10 297 350 рублей. Тендер именно с такой максимальной ценой опубликован на сайте госзакупок.

По документам, в техническое задание исполнителя, например, входит изготовление и выдача аккредитационных бейджей, контрольных браслетов участникам соревнований. Также подрядчик должен организовать шведский стол, кофе-брейки, питание волонтеров и провести на площадки питьевую воду.

Обеспечение экипировкой, монтаж и демонтаж временных сооружений, интернет на месте проведения мероприятия, оформление объекта, церемонии открытия и закрытия – все это также ляжет на плечи исполнителя.