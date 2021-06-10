Штаб-квартиру региональной площадки ЕАЭС предложили разместить в Казани

Учитывая большой опыт столицы Татарстана, размещение штаб-квартиры региональной площадки ЕАЭС именно в Казани Мухаметшин видит вполне логичным. Фото: tatarstan.ru

Казань рассматривается в качестве регионального центра для сотрудничества государств Евразии. С таким предложением в рамках открытия Международного конгресса евразийской интеграции в столице Татарстана выступил глава Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Он заявил, что Казань с ее высоким научным потенциалом давно стала одним из политических центров евразийского процесса. Поэтому размещение здесь штаб-квартиры региональной площадки ЕАЭС вполне логично.

– Важно развивать интеграционные процессы по горизонтали, не перегружая при этом Москву или Санкт-Петербург и повышая эффективность нашей работы, – сказал Мухаметшин.

Спикер также отметил, что в данном случае важны масштабы, скорость, глубина и результативность процессов. Следующий шаг – это усиление интеграции на региональном уровне. По мнению Мухаметшина, можно последовать примеру СНГ, ЭПШП, ШОС, БРИКС. А можно пойти еще дальше и привлечь к решению вопросов мэров крупных городов.