Более половины жителей Казани согласны с введением ограничений для пользователей электросамокатов

Часть горожан считает нужным, прежде всего, ограничить скорость движения электросамокатов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Портал SuperJob в ходе опроса выяснил, что более половины жителей Казани - 52%, согласны с введением ограничений для пользователей электросамокатов и самокатов. Примечательно, что данный показатель даже больше общего по стране, который равен 49%.

Отметим, что в столице Татарстана только 21% опрошенных горожан не считает нужным как-то ограничивать вождение электросамокатов. А 27% – затруднились дать ответ по этому вопросу.

Следуя комментариям опрошенных в Казани, большинство из них считает нужным ограничить скорость движения электросамокатов до 20, а то и до 10 км/ч. Есть и те, кто рекомендуют создать отдельную категорию водительских прав для этого вида транспорта с прохождением медкомиссии и сдачей соответствующего экзамена.

Но некоторые считают, что введения запрета на езду на электросамокатах по тротуарам и пешеходным зонам будет вполне достаточно.

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