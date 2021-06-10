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Общество10 июня 2021 15:53

В Казани еще 14 построек будут снесены под дорогу-дублера Горьковского шоссе

Большинство из них являются нежилыми
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Садовые дома, бани из списка для изъятия планируется выкупить по рыночной стоимости

Садовые дома, бани из списка для изъятия планируется выкупить по рыночной стоимости

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Садовое некоммерческое товарищество Казани лишится еще 14 построек. Они будут изъяты для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе. Соответствующее постановление опубликовали сегодня в сборнике документов мэрии города.

В список для изъятия на участке от улицы Несмелова до экорайона «Серебряный бор» попали СНТ «Сантехприбор», НПО им. Ленина, КГУ НПП им. Ленина, «Волга» и «Железнодорожник».

- Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, – написано в документе.

Согласно постановлению, большинство из построек – нежилые. В основном, это садовые дома, бани, которых планируется выкупить по рыночной стоимости.