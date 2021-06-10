В Татарстане за сутки выявили 30 новых случаев коронавируса

В этот раз госпитализировали 17 человек, а 13 лечатся на дому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за прошедшие сутки выявили 30 новых случаев коронавируса. Все они являются контактными, сообщает Минздрав республики. В этот раз госпитализировали 17 человек, а 13 лечатся на дому.

Что касается географии распространения вируса в Татарстане, то за указанные сутки большинство заболевших зарегистрировали в Казани (18 человек) и Набережных Челнах (шесть человек).

По состоянию на 10 июня в республике коронавирус был обнаружен у 21 784 человек. Из них 18 941 человек, в том числе и 149 за минувшие сутки, выздоровели, а 511 зараженных скончались.