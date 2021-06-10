В Татарстане на базе отдыха мужчина утонул в пруду

Тело утонувшего нашли лишь рано утром. Фото: из архива МЧС Татарстана

Не могли найти своего приятеля и позвонили спасателям. Компания из примерно восьми молодых людей решила отдохнуть на базе отдыха «Тихий лес» около деревни Суля Сабинского района.

Поздно вечером один из них – 28-летний парень, пошел купаться на местный пруд и пропал. Прибывшие на место происшествия спасатели начали поиски молодого человека. Сначала они нашли на берегу его тапки. Далее уже утром с помощью специальных инструментов - трала и кошки, тело утонувшего достали из воды и передали сотрудникам полиции.

- Погибший был найден в трех метрах от берега и на глубине 5-6 метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

Там также отметили, что при въезде на эту базу отдыха и на берегу самого пруда имеются указатели о запрете купания.