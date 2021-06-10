Вечером 9 июня 2021 года в Казани без света остались 7 тысяч человек

Причиной произошедшего стало аварийное отключение на сетях. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Вечером 9 июня в МЧС Татарстана выявили, что в Московском районе Казани внезапно пропало электричество. Без света остались жители улиц Волгоградская, Тунакова, Восстания, Енисейская, Восход и Королева.

- Произошло отключение подстанции «Ленинская» 110 кВ. Ориентировочно под отключение попало 7 тысяч человек, было отключено 42 трансформаторные подстанции, - сообщили в МЧС Татарстана.

Для начала электричество людям решили подать по временной схеме. Вскоре свет вернули в дома. Как оказалось, причиной произошедшего стало аварийное отключение на сетях.