В Казани на экс-мирового судью завели уголовное дело за наркотики

Судью задержали, когда он с приятелем приехал забирать из тайника крупную партию наркотиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце марта 2021 года главный следователь России Александр Бастрыкин получил разрешение высшей квалификационной коллегии судей России на уголовное преследование уже бывшего мирового судьи Ново-Савиновского района Казани Айдара Хадиуллина.

Теперь же, как сообщает следственный комитет Татарстана https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1581393, в отношении мужчины возбудили дело по статье «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием своего служебного положения».

Напомним, Хадиуллина и его приятеля – сотрудника пожарно-спасательной части Фархада Сафиуллина, полицейские выследили и задержали, когда они на машине приехали забирать из тайника крупную партию наркотиков. Сафиуллина силовики взяли в оборот быстро – возбудили уголовное дело и отправили под стражу. А вот с Хадиуллиным из-за его статуса пришлось подождать.

Теперь, как полагает следствие, именно прикрываясь статусом судьи этот криминальный дует и решил заняться продажей наркотиков.