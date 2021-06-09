В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 511

Причины смерти пациентов были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Александр ГЛУЗ

В Татарстане число смертей коронавируса возросло до 511. Так, об очередных двух летальных исходах инфекции 9 июня сообщает Минздрав республики.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - подчеркнули в татарстанском ведомстве.

Так, была подтверждена смерть от коронавируса 80-летнего мужчины и 52-летней женщины. Напомним, что за прошедшие сутки в республике выявили еще 28 новых случаев заражения этой инфекцией. Ровно половина из заболевших была госпитализирована, другая половина отправлена на лечение на дому.

Всего же с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 21 754 человек, 18 792 из них уже выздоровели.