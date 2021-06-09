В Татарстане с начала 2021 года во время рейдов за долги задержан 241 автомобиль

Фото: предоставлено УФНС Татарстана

В Татарстане с целью выявления должников сотрудниками ГИБДД, налоговой службы и судебными приставами на дорогах на постоянной основе проводятся совместные рейды. По результатам которых в 2021 году выявлен и задержан 241 автомобиль должников.

Так, на прошедшей неделе выявлено и задержано 33 транспортных средства должников, в отношении которых на принудительном исполнении в подразделении судебных приставов находятся исполнительные производства на сумму долга 1 183 000 рублей. Владельцами 31 задержанного автомобиля задолженность в сумме 1 120 000 рублей оплачена судебному приставу-исполнителю в полном объеме. Владелец одного из задержанных автомобилей не оплатил задолженность на сумму 54 тысяч рублей, его автомобиль помещен на специальную стоянку. Владелец другого задержанного автомобиля оплатил задолженность частично.

Для недопущения возникновения подобных ситуаций, УФНС России по Татарстану предупреждает о возникающих негативных последствиях игнорирования требований законодательства о налогах и сборах и рекомендует жителям республики проверить наличие налоговой задолженности. Это возможно сделать следующими способами:

- с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России;

- на Едином портале государственных услуг;

- либо обратившись лично в офис МФЦ «Мои документы» или любую налоговую инспекцию.