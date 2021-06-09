В Татарстане с 15 июня меняется расписание электричек

Изменение расписания связано с ремонтными работами на перегоне Курачи - Арск. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Татарстане 27 электричек изменят свое расписание из-за ремонтных работ на перегоне Курачи - Арск.

Так, с 15 июня по 12 августа это сделают поезда № 6408 Казань – Арск, № 6428 Казань – Сосновка, № 6429 Сосновка – Казань, № 6430 Казань – Шемордан, № 6438 Казань – Кизнер, № 6935 Ижевск – Кизнер и № 6925 Кизнер – Казань.

Так же с 15 июня, но уже по 27 июля свое расписание поменяют электрички №№ 6427 Сосновка – Казань и 6477 Арск – Зеленый Дол.

А с 16 июня по 13 августа это сделают пригородные поезда № 6420 Казань – Вятские Поляны, № 6421 Сосновка – Казань, № 6423 Кизнер – Казань, № 6474 Краснозаринск – Куркачи, № 6924 Казань – Кизнер, № 6401 Шемордан – Казань и№ 6405 Арск – Казань.

С 18 июня по 13 августа изменение в расписании произойдут у электрички № 6491 Алатырь – Красный Узел, а с 28 июля по 12 августа - у поезда № 6427 Сосновка – Казань.

Кроме того, сокращается маршрут следования ряда пригородных поездов.

С 15 июня по 12 августа электричка № 6437 Арск – Казань будет следовать сообщением Бирюли – Казань, отправится она в 17:01, прибудет на конечную в 18:26. Поезд №6476 Свияжск – Арск будет следовать только до станции Бирюли (11:02-12:54) по рабочим дням; поезд №6482 Зеленый Дол – Арск будет следовать так же только до станции Бирюли (18:26-20:04).

С 16 июня по 13 августа поезд № 6469 Арск – Албаба будет следовать сообщением Бирюли – Албаба (06:43-09:13).

С 19 июня по 18 августа поезд № 6476 Тюрлема – Арск будет следовать только до станции Бирюли (10:36-12:54) по выходным дням.

Кроме того, некоторые электрички на время и вовсе вывели из расписания:

- № 6410 Казань – Арск (20:30-22:08) с 15 июня по 12 августа;

- № 6403 Арск – Казань (05:33-07:13) с 16 июня по 13 августа;

- № 6440 Казань – Сосновка (13:24-16:49); № 6431 Сосновка – Казань (17:25-21:01) с 19 июня по 8 августа.