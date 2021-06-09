В Казани завершили ремонт дороги на улице Гагарина

На улице Гагарина уложили дорожное покрытие из прочного асфальтобетона, заменили дорожные знаки, нанесли разметку и установили пешеходные ограждения. Фото: Министерство транспорта РТ.

На улице Гагарина - от проспекта Ибрагимова до улицы Ярослава Гашека, строители уложили верхний слой дорожного покрытия из высокопрочного асфальтобетона, обустроили тротуары, установили пешеходные ограждения, заменили 186 дорожных знаков и нанесли разметку. Подрядной организации осталось только оборудовать шесть остановок общественного транспорта. Данные работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Минтранс Татарстана.