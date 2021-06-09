Директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков планирует уехать из Казани

«Мне необходимо подумать о своем здоровье», - написал Шмаков у себя на страница «ВКонтакте» Фото: Владимир ВОРСОБИН

Казанская школа «СОлНЦе» временно остается без директора: Павел Шмаков сообщил о планах заняться своим здоровьем. Известный педагог выложил пост на своей странице «ВКонтакте», где поделился новостью о скором отъезде из Татарстана.

- Моя жизнь меняется. На какое-то время моя любимая работа — моя школа «СОлНЦе», уходит с первого плана. Мне необходимо подумать о своем здоровье, - написал Шмаков.

Директор «СОлНЦе» отметил, что пока не принял решение, куда отправиться. Это может быть Москва, либо Германия, куда он отправил данные о состоянии своего здоровья, либо Финляндия, где педагог жил и работал.

Напомним, в Казани специализированный олимпиадно-научный центр «СОлНЦе» (ул.Кави Наджми, 18) был создан Павлом Шмаковым в 2013 году, после ухода с поста директора лицея имени Лобачевского.