В центре Казани появился новый мурал с восточной красавицей

Автор граффити – уличный художник Дамир Бозик нарисовал изображение в своей уникальной технике. Фото: Префектура «Старый город».

В центре Казани на территории Старо-Татарской слободы на стене трансформаторной подстанции (ул.Коротченко, 25) появилось новое большое граффити - мурал, изображающее восточную красавицу.

Автор мурала – уличный художник Дамир Бозик. Он сделал эту работу в своей особой технике – изображение состоит из тысячи точек и напоминает картину из разноцветного бисера.

Это уже не первая подобная работа художника: в этой технике он также нарисовал граффити с изображением Габдуллы Тукая на улице Татарстан.

В ближайшее время Дамир Бозик планирует завершить композицию в Старо-Татарской слободе, нарисовав на стенах подстанции колокольню и белого барса.