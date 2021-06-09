В правительстве Татарстана для строительства участка трассы М-7 создали рабочую группу по координации

Группа будет курировать работы по возведению участка дороги М7 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В правительстве Татарстана создали рабочую группу по координации строительства регионального участка трассы М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа.

Так, согласно распоряжению, подписанным премьер-министром республики Алексеем Песошиным, данная группа будет курировать работы на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов.

Этим будет заниматься 18 человек. Группу возглавит глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов. Его заместителем назначен начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» Ильдар Мингазов. В группу также вошли и руководители Исполкомов Мамадышского, Мензелинского, Заинского, Елабужского и Нижнекамского районов.