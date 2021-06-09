Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий июня 2021 года в Казани

Самое щедрое предложение - это 140 тысяч рублей в месяц. Фото: Мария ЛЕНЦ

Портал SuperJob отобрал топ-5 самых высокооплачиваемых за июнь 2021 года в Казани. Так, список возглавила должность менеджера по развитию BIM-технологий с заработной платой от 150 тысяч рублей в месяц.

На втором и третьем месте вакансии разработчика 1С и программиста. Им предлагают 120 и 140 тысяч рублей в месяц соответственно. Чуть меньше - от 90 тысяч рублей ежемесячно, работодатель обещает территориальному менеджеру.

Замыкает пятерку вакансий - юрист. Ему готовы платить за работу 90 тысяч рублей в месяц.