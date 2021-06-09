Сам упал с горки - жителя Татарстана за избиение молотком шестилетнего пасынка приговорили к колонии

Мужчина должен будет провести в колонии семь лет. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Истязание и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия – по этим двум уголовным статьям суд признал виновным 35-летнего жителя поселка Осиново Зеленодольского района.

- Приговором ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Было доказано, что с октября по декабрь 2019 года у себя дома мужчина из-за личной неприязни не раз колотил своего шестилетнего пасынка. Он кидал его на пол, бил ножками от мебели, детской коляской и даже молотком.

В результате чего мальчику были причинены такие психические и физические страдания, что его здоровью был нанесен тяжкий вред.

Отчим так и не признал свою вину. По его словам, ребенок получил травмы не от него, а от того, что сам упал с детской горки во время прогулки.