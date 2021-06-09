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Здоровье9 июня 2021 13:06

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии в республике он был выявлен у 21 754 человек
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В этот раз госпитализация понадобилась 14 заболевшим.

В этот раз госпитализация понадобилась 14 заболевшим.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за минувшие сутки было выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав республики. В ведомстве отмечают, что только один из них является завозным, остальные – контактными.

- 14 человек госпитализировано, 14 получают лечение на дому, - добавляют в Минздраве Татарстана.

В плане географии распространения инфекции в регионе, большая часть зараженных – 17 человек, за эти сутки выявлена именно в Казани.

Всего же с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 21 754 человек, 18 792 из которых смогли победить болезнь, а 509 скончались.