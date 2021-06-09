За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом

В этот раз госпитализация понадобилась 14 заболевшим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за минувшие сутки было выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав республики. В ведомстве отмечают, что только один из них является завозным, остальные – контактными.

- 14 человек госпитализировано, 14 получают лечение на дому, - добавляют в Минздраве Татарстана.

В плане географии распространения инфекции в регионе, большая часть зараженных – 17 человек, за эти сутки выявлена именно в Казани.

Всего же с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 21 754 человек, 18 792 из которых смогли победить болезнь, а 509 скончались.