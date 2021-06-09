В Марий Эл легковушка слетела с дороги и перевернулась, водитель погиб

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

Ночью 9 июня – около 1.20, в Горномарийском районе на 20 километре дороги «Картуково – Микряково – Васильсурск» 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, не имеющий прав на управление транспортом, по предварительным данным потерял управление.

В результате чего машина вылетела с дороги и опрокинулась на крышу. Ее водитель от полученных травм скончался на месте происшествия еще до приезда бригады «скорой помощи»

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.