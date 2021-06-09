Руслана Сабирова назначили председателем Госкомитета Татарстана по закупкам

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Сегодня, 9 июня, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому на должность председателя Госкомитета республики по закупкам был назначен 39-летний Руслан Сабиров. До этого момента он работал в аппарате главы региона.

СПРАВКА

Руслан Сабиров в 2003 году окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция», а в 2006-ом Казанский государственный аграрный университет по специальности «экономика и управление на предприятиях АПК».

С 2009 по 2010 года работал на должности начальник, заместитель начальника отдела общего обеспечения управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Татарстану.

Далее стал главным советником управления делами президента Татарстана, а после и заместителем управляющего.