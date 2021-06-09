В Казани на 65% построен разворотный узел на Оренбургском тракте в сторону аэропорта

Во время строительства движение на данном участке перекрываться полностью не будет. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Приволжской районе Казани разворотный узел на Оренбургском тракте в сторону аэропорта построен уже на 65%. Сейчас там на стадии завершения работы по устройству ливневок и освещения дороги. Также идет возведение подпорных стен в тоннеле. Через девять дней там планируют перепустить движение в прямом направлении на въезд и выезд из города.

- Движение на данном участке перекрываться полностью не будет, - отметили в Минтрансе Татарстана.

Напомним строительство данного узла на Оренбургском тракте началось в октябре 2020 года и должно быть закончено к 30 августа этого года. Отметим этот узел нужен чтобы автомобильные потоки не пересекались и не возникало пробок. Сам объект из себя будет представлять путепровод тоннельного типа на участке протяженностью 1 050 метров. Длина его тоннеля составит 34,4 метра ширина 15 метров. Над ним построят шестиполосную дорогу.