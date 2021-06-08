В Чебоксарах место для стелы "Город трудовой доблести" будут выбирать всем регионом

В рамках совещания были озвучены четыре предполагаемых места для установки новой стелы. Фото: мэрия Чебоксар

В Чувашии путем народного голосования определят место для установки новой стелы в честь присвоения Чебоксарам звания «Город трудовой доблести». Такое распоряжение дал глава региона Олег Николаев на правительственном совещании. По его мнению, это логичное и быстрое решение вопроса.

Так, уже озвучены четыре предполагаемых места для установки новой стелы: мемориальный парк «Победы», площадь перед железнодорожным вокзалом, пересечение Президентского бульвара и 30-й автодороги и площадь перед Главпочтамтом.

По итогам голосования, в Чебоксарах установят стелу с изображением герба города и национальной символики, которая отображает уникальность традиций. Рядом будет спроектирована парковая зона. Памятный знак должны установить до Дня Победы в 2022 году.