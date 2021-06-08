В центре Казани на 12 метровом тюркском шатре покажут световое шоу

Шоу начнется в 21.00 8 июня. Фото: kzn.ru

В рамках Дней Якутии, проходящих в Казани, в центре города – около театра им. Камала, установили тюркский шатер высотой 12 метров. На нем 8 июня вечером – в 21.00, будут проецировать световое шоу.

Это ожившие картины из древней истории, например, как сын татарского царя стал прародителем северных тюрков и передал им традиции своего народа.

Кроме этого, в рамках Дней Якутии в Казани пройдет спектакль якутского театра Олонхо, а в кинотеатре «Мир» в этот вторник, 8 июня, стартует фестиваль якутского кино «Легенды земли Олонхо». Вход на сеансы бесплатный.