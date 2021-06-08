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Происшествия8 июня 2021 19:03

В Набережных Челнах из горящей в квартире мебели в больницу попал 50-летний мужчина

До прибытия пожарный из девятиэтажного дома самостоятельно эвакуировались 17 человек, в том числе и один ребенок
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Сегодня, 8 июня, днем в экстренные службы Набережных Челнов поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме 47/21 в Новом городе.

Прибывшие по указанному сотрудники МЧС установили, что горит мебель в квартире на пятом этаже. В ней от отравления дымом пострадал 50-летний мужчина. Его с места происшествия увезли на «скорой» в городскую больницу №5. Еще до приезда пожарных расчетов из дома самостоятельно эвакуировались 17 человек, в том числе и один ребенок. Вскоре огонь был потушен.

- Площадь пожара составила пять квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.