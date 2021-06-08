В Казани в трамвае №5а пассажирам представят аудиоспектакль

Постановку можно будет послушать по пятницам и субботам. Фото: metshin.ru

12 июня по Казани начнет движение театральный «Ночной трамвай». Гости и жители столицы Татарстана в вагоне маршрута №5а смогут познакомится со специальной постановкой от городского театра юного зрителя. Это будет аудиоспектакль, который собираются транслировать два раза в неделю – в пятницу и субботу. Об этом сегодня, 8 июня, на пресс-конференции в Минкультуры Татарстана сообщила первый зам главы ведомства Юлия Адгамова.

Пассажирам трамвая будут выдавать наушники. Постановка начинается в 23.00. В качестве декораций виды ночной Казани: Парк победы, район у ДК «Химиков», Ягодной слободы, Нижнего и Среднего Кабана, а также РКБ.

Отметим, что по сюжету пьесы, молодой мотоциклист Александр Белов застревает в запертом трамвае и пытается оттуда выбраться. Во время этого он перебирает воспоминания: свою жизнь, решения и поступки. Главный герой наведет зрителей на мысли о семье, прощении, выборе и самоопределении, мечтах и бегстве от самих себя. А в финале пассажиры окажутся наедине с чувством, которого, возможно, всем давно не хватало.