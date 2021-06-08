Житель Татарстана привез к себе на работу четырехлетнего сына и тот погиб

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Олег ЗОЛОТО

4 июня в Бугульме инструктор по вождению бюджетного профессионального образовательного учреждения забрал из детсада своего четырехлетнего сына. Так как оставить дома ребенка было не с кем, мужчина привез его к себе на работу.

Там он решил помыть служебную машину, после чего пошел переодеваться, оставив мальчика одного. В один из моментов инструктор услышал шум удара тяжелого металла об асфальт. Мужчина побежал на звук и увидел, что жесткая сцепка для буксировки грузовиков упала со стены на его сына.

Мальчик был без сознания, его срочно госпитализировали. Несмотря на все усилия врачей ребенок, так и не придя в себя, скончался от закрытой травмы груди и живота, а также от разрыва внутренних органов. По факту его гибели было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

- В качестве подозреваемого задержан заместитель директора по административно-хозяйственной части учреждения. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.