В Татарстане из-за пожара в историческом особняке возбудили уголовное дело

Сохранность здания должны были обеспечить местные чиновники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В поселке Красный Ключ Нижнекамского района местным властям придется заняться восстановлением пострадавшего от огня исторического особняка купцов Стахеевых, построенного в конце XIX века. Ход этих работ на особый контроль взяли в прокуратуре.

Напомним, объект культурного наследия республиканского значения загорелся 1 июня. Прежде чем пожарные смогли потушить огонь, он успел повредить потолок и кровлю здания на площади 250 квадратных метров. Причина возгорания пока не установлена.

Зато по требованию прокуратуры по факту этого пожара было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Дело в том, что еще в начале 2019 года обязанности по сохранению особняка купцов Стахеевых и его ремонту были возложены на местный Исполком.

- Ранее прокуратура уже обращала внимание местных властей на необходимость обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия. В конце мая в адрес руководителя Исполкома было внесено представление об устранении нарушений, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.