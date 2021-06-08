В Татарстане по итогам апреля смертность выросла на 11,4%

В апреле 2021 года в Татарстане скончались 3 892 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В апреле 2021 года в Татарстане скончались 3 892 человека (3 495 человек в апреле 2020-го). В разрезе за год смертность в республике возросла на 11,4%, гласят данные Росстата. Этот показатель в регионе меньше среднероссийского, который равен 11,6%. В Приволжском федеральном округе рост составил 13,2,%.

Если посчитать, сколько в Татарстане скончались за первые четыре месяца 2021 года, то по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, рост смертности равен 14,6%. И опять же это меньше чем среднероссийский показатель, который здесь составляет 23,1%.