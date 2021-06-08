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Происшествия8 июня 2021 13:42

В Татарстане нашли тело мужчины пропавшего вместе со своим мопедом

Местные жители видели его накануне пьяным
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Вместе с полицейскими пропавшего искали и его родственники.

Вместе с полицейскими пропавшего искали и его родственники.

В Заинском районе всю ночь родные и близкие вместе с сотрудниками полиции разыскивали 59-летнего местного жителя. В последний раз его видели соседи. В понедельник, 7 июня, в 18.00 мужчина был в деревне Федоровка, причем передвигался на мопеде. Как сообщили очевидцы, он был пьян, но все равно сел за руль.

Разыскали пропавшего в 6.50 в той же деревне Федоровка, возле одного из домов. Рядом лежал его мопед. Предварительно, нетрезвый мужчина не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание мопеда. Он погиб на месте.