В Татарстане нашли тело мужчины пропавшего вместе со своим мопедом

Вместе с полицейскими пропавшего искали и его родственники.

В Заинском районе всю ночь родные и близкие вместе с сотрудниками полиции разыскивали 59-летнего местного жителя. В последний раз его видели соседи. В понедельник, 7 июня, в 18.00 мужчина был в деревне Федоровка, причем передвигался на мопеде. Как сообщили очевидцы, он был пьян, но все равно сел за руль.

Разыскали пропавшего в 6.50 в той же деревне Федоровка, возле одного из домов. Рядом лежал его мопед. Предварительно, нетрезвый мужчина не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание мопеда. Он погиб на месте.