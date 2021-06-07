В Татарстане подтвердили 4 смерти от коронавируса

Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 509 жителей Татарстана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане зарегистрировано еще 4 случая смерти от коронавирусной инфекции. Скончались две женщины 1936 и 1951 годов рождения. а также два мужчины, 1947 и 1948 годов рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе минздрава Татарстана.

По состоянию на 7 июня 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 509 случаев смерти от коронавируса.