Прогноз погоды в Казани 8 июня 2021 года: гроза, дождь и не выше 15 градусов тепла

Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Синоптики предупреждают казанцев об ухудшении погодных условий. Предстоящей ночью и днем 8 июня местами в городе пройдет кратковременный дождь, днем и вечером в отдельных районах возможна гроза. Прогнозируется северо-восточный умеренный ветер, при грозе сильный, порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла, днем будет теплее – 25-27 градусов выше нуля.

В целом по республике также прогнозируется кратковременный дождь, днем и вечером в отдельных районах – гроза. Ожидается северо-восточный умеренный ветер, при грозе сильный, порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла, в западных районах – до 16 выше нуля, в дневные часы – от 23 до 28 градусов со знаком "плюс".