Перекрытие движения по улице Ефремова в Ульяновске: как будут ходить автобусы

Движение будет перекрыто с 8 по 15 сентября. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В рамках подготовки к отопительному сезону филиал ПАО «Т Плюс» проведёт техническое перевооружение более 1700 метров тепломагистрали на улице Ефремова – на участке между улицами Доватора и Промышленной.

В связи с необходимостью земляных работ с 8 июня по 15 сентября здесь будет ограничено движение транспортных средств.

Ремонт будет проводиться с 8 июня по 15 августа на участке между улицами Станкостроителей и Стасова (с возможностью открытого проезда по Богдана Хмельницкого), с 8 июня по 5 сентября – между улицами Стасова и Доватора, с 15 августа по 15 сентября – между улицами Промышленной и Станкостроителей.

На время раскопок автобусы маршрутов №3 и 93 будут следовать через улицы Промышленная и Рябикова.