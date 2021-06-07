Татарстан и Билайн договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики

Фото: пресс-служба президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором ПАО «ВымпелКом» Александром Торбаховым. Встреча состоялась в Доме Правительства РТ.

В рамках встречи Рустам Минниханов и Александр Торбахов подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Татарстан и ПАО «ВымпелКом».

Документ предполагает долгосрочное взаимодействие в сфере развития цифровой экономики на территории республики. Предусмотрены мероприятия, направленные на развитие информационно – телекоммуникационных технологий и элементов «умного города», использование технологий анализа данных для повышения качества жизни и безопасности граждан, развитие новых технологий и сервисов в области связи, применение искусственного интеллекта для увеличения туристического потока.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан заинтересован в стратегическом партнерстве с «ВымпелКом». «Бурный рост цифровых технологий сегодня оказывает существенное влияние на все сферы деятельности. Каждая отрасль переживает цифровую революцию. Наши партнеры из „ВымпелКом“ имеют огромный опыт в части цифровизации. Мы высоко ценим возможность развивать наше сотрудничество», - подчеркнул Президент Татарстана.

«Цифровизация сегодня – уже не просто модное слово, а гигиенический фактор развития государства. Республика Татарстан является одним из лидеров в этой сфере, и мы уверены, что большой опыт и экспертиза Билайна в работе с большими данными, машинным обучением, искусственным интеллектом, облачными сервисами и телекоммуникационными платформами, а также наши решения в рамках концепции „умный город“ помогут сделать жизнь граждан республики комфортнее и безопаснее», - отметил Александр Торбахов.