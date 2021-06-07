Занял 650 тысяч у друзей и все потерял: как житель Ульянвоской области стал жертвой мошенников

Мужчина обратился в полицию как только понял, что его обманывают. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В димитровградскую полицию обратился местный житель с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий. Сотрудники полиции установили, что в поисках дополнительного заработка потерпевший оставил свои данные на инвестиционной платформе, рекламу которой увидел в одной из социальных сетей.

Через некоторое время с заявителем связался брокер, который пообещал высокий заработок на инвестировании и сопровождение сделок потенциального клиента. Следуя рекомендациям, заявитель перевел 50 тысяч рублей на неизвестную банковскую карту, которые поступили на его счет в долларовом эквиваленте.

Со слов пострадавшего, он не разобрался в системе заработка и решил полностью довериться брокеру, в результате чего неоднократно пополнял свой счет, вложив, таким образом, 655 тысяч рублей. Все денежные средства потерпевший занимал у друзей и знакомых.

В полицию мужчина обратился после того как при попытке вывести 15 тысяч долларов ему сообщили о блокировании счета банком получателем и необходимости оплаты комиссии в размере 13 процентов.