Мероприятия должны прийтись по душе всем собравшимся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, как отметят Сабантуй 2021 в Набережных Челнах. Так, в этом году праздничные мероприятия начнутся 16 июня во Дворце культуры «Энергетик» с финала 27 городского конкурса «Сабан туе гүзәле - 2021».

Этот конкурс красоты, грациозности и интеллекта начинает свою историю с 1993 года. В нынешнем году в финале примут участие 10 конкурсанток. По традиции финалистки конкурса будут встречать почетных гостей Сабантуя на майдане парка «Прибрежный».

18 июня в 11:00 на территории городского ипподрома состоится праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья. В программе - концертная программа, народные игры, спортивные состязания. Кульминацией праздника станет определение Батыра по национальной борьбе «Корэш» и вручение призов.

Празднование Сабантуя в Набережных Челнах состоится 19 июня. В 11:00 состоится торжественное открытие соревнований по конному спорту на городском ипподроме. Спортивные состязания и народные игры на ипподроме начнутся в 11:30. В программе спортивных состязаний на майдане в районе ипподрома - конный спорт, волейбол, гиревой спорт, бег в мешках, бег с ложкой, яйцом, с коромыслом, с водой в ведрах, перетягивание палки, вожжей, каната, бой мешками на буме, бой горшков, срезание призов.

Масштабные празднования Сабантуя будут проходить на майдане парка «Прибрежный». С 10:00 здесь начнут работать малые майданы «Экият» и «Деревенька», которые предложат челнинцам и гостям города множество развлекательных программ. В стилизованной деревеньке гости праздника смогут познакомиться с традициями народов, проживающих в городе Набережные Челны. Настоящие мастера своего дела предложат мастер-классы по народным промыслам.

Все желающие могут заглянуть в настоящий деревенский амбар, оторваться от городской суеты и окунуться в атмосферу деревенской жизни.

В 11:00 на центральном майдане начнется театрализованное представление «Национальные узоры Сабантуя» («Сабан туеның милли бизәкләре»). В постановке театрализованного представления принимают участие более 1000 человек: артисты, профессиональные и творческие коллективы учреждений культуры, учащиеся средне-специальных и общеобразовательных учреждений города.

В 12:00 начнутся спортивные состязания и народные игры на майдане. В программе спортивных состязаний на центральном майдане и малом майдане парка «Прибрежный» - гиревой спорт, бег, ловля рыбы руками, лазание на вертикальный столб, перетягивание вожжей, армспорт, бег в мешках, бег с коромыслом, водой в ведрах, бой мешками на буме, перетягивание каната, лазание на качающийся бум, срезание призов, перехват шеста руками, бой горшков, «найди клад в катыке», «бросок пня на дальность», заготовка дров. В это же время стартуют соревнования V Летней Спартакиады Молодежи России по парусному спорту.

Жители города смогут насладиться зрелищным состязанием, в котором примут участие белее 150 спортсменов со всей России. Начало соревнований в 12:00. Самым зрелищным и напряженным соревнованием, по-прежнему, остается татаро-башкирская национальная борьба «Корэш». Сильнейшие батыры встретятся в программе на центральном майдане для того, чтобы определить «Абсолютного батыра» Сабантуя, который получит в награду традиционный приз – барана.

В программе вечернего концерта на майдане парка «Прибрежный» - выступление популярных артистов и творческих коллективов города Набережные Челны и Республики Татарстан, праздничная программа радиостанции «Кунел». В концерте примут участие: Зульфира и Алмаз Мирзаяновы, Гульназ Асаева, Лия Шамсина и Артур Маузер SAX, Ришат Фазлиахметов, группа «Казан егетләре», заслуженный артист Республики Татарстан Фирдус Тямаев.

Завершится Сабантуй праздничным фейерверком в 22:00.