Названы самые популярные диалектные слова в Татарстане

Ко дню русского языка аналитики «Яндекса» вместе с лингвистами Института русского языка имени Виноградова изучили слова, которые используют жители только некоторых регионов России.

В сообщении «Яндекса» указано, что в список вошли слова, которые в том или ином регионе употребляют минимум в три раза больше пользователей, чем в среднем. Некоторые выражения встречаются сразу в нескольких, обычно соседних, регионах.

Так, наиболее популярными для Татарстана диалектными словами стали:

Абый — уважительное обращение, которое говорят после мужского имени (используется также в Башкортостане)

В однеху — в одиночку

Малорик/молорик — молодец (также Вологодской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях)

Окушка — автомобиль «Ока»

Посчет — насчет, по поводу

Ругачка — ругань, ссора (помимо Татарстана, еще используется в Астраханской, Оренбургской, Орловской и Самарской области)

Силом — силой, силком (также в Республике Башкортостан, Удмуртской и Чувашской Республике)

Фанфурик — спиртосодержащая жидкость в небольшом флакончике (также Башкортостан, Самарская и Ульяновская область, Чувашская Республика)

Чепырка — автомобиль «ВАЗ-2114» Lada Samara

Авторы исследования отмечают, что для составления полного списка они использовали данные блог-платформы Яндекс.Дзен. Изучили статьи и комментарии 6 миллионов пользователей из всех регионов России, в общей сложности — 11 миллиардов словоупотреблений.