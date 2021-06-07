Названы самые популярные диалектные слова в Татарстане

Ко дню русского языка аналитики «Яндекса» вместе с лингвистами Института русского языка имени Виноградова изучили слова, которые используют жители только некоторых регионов России.
В сообщении «Яндекса» указано, что в список вошли слова, которые в том или ином регионе употребляют минимум в три раза больше пользователей, чем в среднем. Некоторые выражения встречаются сразу в нескольких, обычно соседних, регионах.
Так, наиболее популярными для Татарстана диалектными словами стали:
Абый — уважительное обращение, которое говорят после мужского имени (используется также в Башкортостане)
В однеху — в одиночку
Малорик/молорик — молодец (также Вологодской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях)
Окушка — автомобиль «Ока»
Посчет — насчет, по поводу
Ругачка — ругань, ссора (помимо Татарстана, еще используется в Астраханской, Оренбургской, Орловской и Самарской области)
Силом — силой, силком (также в Республике Башкортостан, Удмуртской и Чувашской Республике)
Фанфурик — спиртосодержащая жидкость в небольшом флакончике (также Башкортостан, Самарская и Ульяновская область, Чувашская Республика)
Чепырка — автомобиль «ВАЗ-2114» Lada Samara
Авторы исследования отмечают, что для составления полного списка они использовали данные блог-платформы Яндекс.Дзен. Изучили статьи и комментарии 6 миллионов пользователей из всех регионов России, в общей сложности — 11 миллиардов словоупотреблений.