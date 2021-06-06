Ремонт улицы Гражданской в Чебоксарах: что уже удалось сделать

Фото: мэрия Казани.

В Чебоксарах продолжается реконструкция улицы Гражданской. Дорога расширится до 4 полос, будут обустроены новые тротуары, ливневая канализация и освещение. Ширина проезжей части после реконструкции составит 15 метров, общая протяженность – 3 км.

В зоне производства работ специалисты приступили к снятию асфальтобетонного покрытия. Участок начинается практически сразу после съезда с кругового движения и заканчивается на пересечении магистрали с улицей Олега Кошевого.

При помощи дорожной фрезы производится разборка дорожного полотна. За эти дни бригада успела снять верхние слои асфальта с участка дороги, съездов на дворовые территории, остановочных павильонов. Сейчас строители разбирают старые конструктивные слои дорожной одежды, вывозят щебень. Следующим этапом станут земляные работы: необходимо срезать грунт до проектной отметки. Эти технологические процессы будут повторяться на каждом из последующих реконструируемых участков.

Специалисты отмечают, что на данном этапе первостепенную роль играют работы по переносу подземных инженерных коммуникаций. К устройству новых слоев дорожной одежды, укладке асфальта строители смогут приступить только после прокладки сетей, в том числе ливневой канализации.