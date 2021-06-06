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Происшествия6 июня 2021 14:44

Смертельное ДТП в Татарстане: в столкновении трех легковушек и грузовика погиб водитель "Лады"

По предварительной версии, виновником аварии стал водитель "Киа", который скрылся с места происшествия.
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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В результате аварии погиб один человек, еще один - получил травмы.

В результате аварии погиб один человек, еще один - получил травмы.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Жесткое ДТП произошло минувшим вечером в Елабужском районе Татарстана на трассе М7. Там столкнулись сразу четыре автомобиля - "Киа Рио", "Лада Гранта", ВАЗ 12-й модели и грузовик.

От ударов легковушки стали похожи на груду металла. В результате ДТП водитель "Двенадцатой" скончался на месте происшествия. Прибывшим медикам оставалось только констатировать его смерть. Пассажир ВАЗа получил травмы, но опасности для жизни они не представляют.

По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель иностранной легковушки. После аварии он поспешил покинуть место происшествия.