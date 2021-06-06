Из-за сломанного домофона три подростка из Татарстана попали на учет в ПДН

Ранее дети на учете в ПДН не стояли. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

4 июня в полицию по Бугульминскому району поступило заявление от главного инженера одной из местной компании о повреждении домофона подъездной двери дома №12 по улице Баумана.

В ходе проверки установлено, что 3 июня примерно в 17.40 несовершеннолетние повредили линзу домофона. Сотрудниками ПДН ОМВД России по Бугульминскому району за совершение данного правонарушения были задержаны и доставлены в дежурную часть трое детей 2011 и 2013 года рождения. Школьники на профилактическом учете в ПДН не состоят.

За совершение данного правонарушения несовершеннолетними, их родители привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, подростки будут поставлены на профилактический учет в ПДН ОМВД России по Бугульминскому району.