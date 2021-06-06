Татарстанец купил паспорт на чужое имя и оформил на него кредит

Деньги злоумышленник потратил. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Зеленодольском районе полицейские задержали 45-летнего жителя Пестричинского района, которого подозревают в мошенничестве.

Установлено, что мужчина в интернете приобрел паспорт на чужое имя и оформил кредитную карту номиналом 100000 рублей. Денежные средства он потратил на свои нужды.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана..