УНИКС - ЦСКА 5 июня 2021 года: Армейцы вышли вперед в финальной серии Единой лиги ВТБ

Фото: БК УНИКС.

В Единой лиге ВТБ наступила пора финала. До решающей стадии добрались казанский УНИКС и столичный ЦСКА. Причем, преимущество своей площадки было у казанцев. ЦСКА нестабильно прошел регулярку и финишировали лишь на 4 месте. Когда еще такое было?

Понять ситуацию в стане армейцев можно, тут и травмы, и скандал с Джеймсом, и ставка на Евролигу, которая, в итоге, не сработала, защитить титул сильнейшей команды Европы москвичи не смогли. Так что победа в Единой лиге будет для ЦСКА отдушиной.

Для УНИКСа нынешний сезон уже можно признать отличным. Да, казанцы проиграли в финале Кубка Европы, но получили путевку в Евролигу. Теперь задача УНИКСа свергнуть ЦСКА с внутрироссийского или, скорее, внутриединолиговского трона.

Свергать оказалось задачей не из простых. Матч команды начали осторожно и до 3 минуте счет так и не был открыт. Затем команды раскочегарились и игра пошла веселее. На первый перерыв команды ушли при счете 19:18 в пользу УНИКСа.

А вот вторую четверть казанцы провалили, позволив ЦСКА совершить рывок 13:0. Все попытки хозяев площадки догнать соперника успехом не увенчались. Более того, в третьей четверти перевес армейцев перевалил за отметку в 20 очков. Перед заключительным перерывом на табло 69:50 в пользу ЦСКА.

Отыграть "-19" за 10 минут задача практически не решаемая. Однако казанцы сделали все, чтобы если уж не догнать соперника, то нервную концовку обеспечить. Старт четверти за хозяевами - 7:0. Правда, в нужные моменты москвичи находили возможность остужать пылкий нрав подопечных Прифтиса. Четвертая десятиминутка осталась за казанцами, но победил ЦСКА - 85:77.

ЧТО СКАЗАЛИ ТРЕНЕРЫ

- В первую очередь хочу поздравить свою команду с тем, что мы открыли финальную серию и ведем 1-0 против такой серьезной и хорошей команды, как УНИКС. Считаю, что мы контролировали игру во второй половине. В третьей четверти упрочили свое положение. Мы отлично защищались, мудро нападали, переиграли прекрасную защиту УНИКСа за счет своих индивидуальных действий и справились с их отличными защитниками. У нас не получилась последняя четверть, мы за восемь минут до конца вели 22 очка и после этого стали играть очень статично, хотели, чтобы игра закончилась еще до того, как прозвучала финальная сирена и из-а этого практически остановились. Но, тем не менее, об этом говорить не хочется, потому что на протяжении более чем 32 минут показывали отличную игру. Мы доминировали на подборах, мы отлично защищались и в принципе мы должны показывать такую игру всегда, - заявил наставник ЦСКА Димитрис Итудис.

- В первую очередь, поздравляю ЦСКА с победой. Можно много чего сказать об игре. Мы начали игру хорошо. В середине игры мы допустили большой разрыв. Очевидно, что одна из причин, потому что у нас не было игровой практики почти 13 дней, мы потеряли игровой ритм. Поэтому мы не показали выносливость все 40 минут игры. Нам нужно справиться с фолами больших. Плюс, ЦСКА выставил маленьких игроков и Клименко просто не смог с ними совладать. С тем же Фогтманном, который много передвигался по периметру, - отметил рулевой УНИКСа Димитрис Прифтис.

Второй матч финальной серии состоится также в Казани 7 июня в 19:00.