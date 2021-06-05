В Татарстане за сутки зарегистрировали 30 новых случаев коронавируса

В это раз пришлось госпитализировать 17 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 30 новых случаев коронавируса – все они являются контактными сообщает региональный Минздрав.

- 17 человек госпитализировано, 13 получают лечение на дому, - отметили в ведомстве.

Большая часть этих зараженных была выявлена в Казани (17 человек) и Набережных Челнах (шесть человек).

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 21 634 случая коронавируса. В 18 673 из них людям удалось победить болезнь, в 505 случаях был зафиксирован летальный исход.