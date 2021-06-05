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Происшествия5 июня 2021 13:38

В Набережных Челнах мотоциклист погиб, попав под КАМАЗ

По предварительным данным, в этой аварии усматривается вина именно водителя большегруза
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Мотоциклиста не спасли ни шлем, ни защитный костюм.

Мотоциклиста не спасли ни шлем, ни защитный костюм.

Сегодня, 5 июня, в Набережных Челнах около дома №23 по улице Трубный проезд водитель КАМАЗа, по предварительным данным, при повороте налево не убедился в наличии помех. В результате чего грузовик сбил с попутным мотоциклом «Кавасаки» без госномеров.

Двухколесный транспорт вместе с байкером залетел прямо под колеса КАМАЗа. Несмотря на то, что мотоциклист был в шлеме и защитном костюме, он получил травмы несовместимые жизнью и скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

Мотоцикл вместе с водителем залетел прямо под колеса большегруза.

Мотоцикл вместе с водителем залетел прямо под колеса большегруза.